Короткая рабочая неделя в Красноярске будет умеренно теплой

Трехдневная рабочая неделя в Красноярске будет умеренно теплой.
После почти летнего воскресенья в городе немного похолодает. В понедельник, 6 мая, днем воздух прогреется до +16 градусов, возможен небольшой дождь и ветер до +3 м/с. Во вторник будут +15.
Самым теплым днем станет среда — столбик термометра поднимется до +17 градусов. Ночи тоже будут относительно теплыми — … +4… +5 градусов.
Напомним, рабочими на предстоящей неделе будет только три первых дня. Четверг и пятница, 9 и 10 мая, — выходные в честь Дня Победы.