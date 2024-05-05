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Короткая рабочая неделя в Красноярске будет умеренно теплой

Воздух прогреется до +17 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 97% 761 мм рт. ст. +16°
Источник: Аргументы и факты

Трехдневная рабочая неделя в Красноярске будет умеренно теплой.

После почти летнего воскресенья в городе немного похолодает. В понедельник, 6 мая, днем воздух прогреется до +16 градусов, возможен небольшой дождь и ветер до +3 м/с. Во вторник будут +15.

Самым теплым днем станет среда — столбик термометра поднимется до +17 градусов. Ночи тоже будут относительно теплыми — … +4… +5 градусов.

Напомним, рабочими на предстоящей неделе будет только три первых дня. Четверг и пятница, 9 и 10 мая, — выходные в честь Дня Победы.