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Паводковая ситуация стабилизируется в Катангском районе

Вода в реке Нижняя Тунгуска начинает падать.

Источник: МЧС РФ

В Катангском районе нормализуется ситуация с подтоплением нескольких населенных пунктов, в том числе села Преображенка. За последние 24 часа вода в Нижней Тунгуске опустилась на 104 см. Об этом сообщили в МЧС Иркутской области.

— Остаются подтопленными 10 домов, 10 приусадебных участков, в которых проживают 19 человек, — рассказали в ведомстве.

На Нижней Тунгуске критическая отметка составляет 890 см, сейчас же вода опустилась до 909 см. Спасатели оказывают необходимую помощь населению, в попавших под затопление селах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Иркутской области оказались подтопленными 25 домов, а 38 человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения, некоторые решили остановиться у родственников.

МЧС