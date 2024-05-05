Паводковая ситуация стабилизируется в Катангском районе

В Катангском районе нормализуется ситуация с подтоплением нескольких населенных пунктов, в том числе села Преображенка. За последние 24 часа вода в Нижней Тунгуске опустилась на 104 см. Об этом сообщили в МЧС Иркутской области.
— Остаются подтопленными 10 домов, 10 приусадебных участков, в которых проживают 19 человек, — рассказали в ведомстве.
На Нижней Тунгуске критическая отметка составляет 890 см, сейчас же вода опустилась до 909 см. Спасатели оказывают необходимую помощь населению, в попавших под затопление селах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Иркутской области оказались подтопленными 25 домов, а 38 человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения, некоторые решили остановиться у родственников.