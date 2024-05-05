Губернатор Омской области Хоценко с семьёй посетил ночную пасхальную службу

Губернатор Виталий Хоценко поздравил жителей Омской области с великим православным христианским праздником — Пасхой: «Радость праздника даёт мужество и духовные силы справляться с невзгодами, сохранять выдержку и спокойствие в непростые времена. Пусть Пасха войдёт в каждый дом с миром и благоденствием! Желаю всем счастья и исполнения добрых начинаний!».