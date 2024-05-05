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Губернатор Омской области Хоценко с семьёй посетил ночную пасхальную службу

Виталий Хоценко поздравил омичей с праздником Светлой Пасхи.

Источник: Виталий Хоценко

Губернатор Виталий Хоценко поздравил жителей Омской области с великим православным христианским праздником — Пасхой: «Радость праздника даёт мужество и духовные силы справляться с невзгодами, сохранять выдержку и спокойствие в непростые времена. Пусть Пасха войдёт в каждый дом с миром и благоденствием! Желаю всем счастья и исполнения добрых начинаний!».

Минувшей ночью глава региона вместе с семьёй посетил пасхальную службу в Успенском кафедральном соборе, которую провёл митрополит Омский и Таврический Дионисий.

Также на Всенощном бдении побывали мэр Омска Сергей Шелест, председатель областного Законодательного Собрания Александр Артёмов, глава регионального министерства внутренней политики Анастасия Терпугова.