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Участки двух улиц временно перекрыли в Астане

Участки двух улиц временно перекрыли в Астане, передает Tengri Auto со ссылкой на акимат столицы.

Источник: Reuters

В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что проводят работы по ремонту дороги на улицах Е. Брусиловского и Г. Титова. В связи с этим в течение двух дней — с 5 по 6 мая — на участках этих улиц будет перекрыто движение.

По улице Брусиловского движение закроют от улицы Кенесары до улицы Иманова. По улице Титова на участке от улицы Алмалык до Ардагерлер.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.