Участки двух улиц временно перекрыли в Астане

В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что проводят работы по ремонту дороги на улицах Е. Брусиловского и Г. Титова. В связи с этим в течение двух дней — с 5 по 6 мая — на участках этих улиц будет перекрыто движение.