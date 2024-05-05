Маэстро Гергиев выступит в Челябинске в рамках Московского Пасхального фестиваля

Маэстро Валерий Гергиев выступит в Челябинске в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Концерт состоится 7 мая с участием объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров (18+).
XХIII Московский Пасхальный фестиваль проходит в разных городах России. В этом году он стартовал 25 апреля и будет продолжен до 15 мая.
Организаторы фестиваля обещают, что в новом сезоне Пасхальный фестиваль вновь порадует зрителей обширной географией и насыщенными программами: Симфонической, Хоровой и Звонильной.
Неизменными остаются и его главные принципы: благотворительная, образовательная и просветительская деятельность.
«Выдающиеся солисты и музыкальные коллективы выступят на центральных площадках Москвы и регионов России. Концерты будут посвящены как памятным датам, так и юбилеям великих композиторов. В этом году чествуют Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинку, чьи произведения будут особенно ярко звучать на фестивале», — сообщила пресс-секретарь Челябинской филармонии Ирина Кабанова.