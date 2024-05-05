Маэстро Гергиев выступит в Челябинске в рамках Московского Пасхального фестиваля

«Выдающиеся солисты и музыкальные коллективы выступят на центральных площадках Москвы и регионов России. Концерты будут посвящены как памятным датам, так и юбилеям великих композиторов. В этом году чествуют Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинку, чьи произведения будут особенно ярко звучать на фестивале», — сообщила пресс-секретарь Челябинской филармонии Ирина Кабанова.