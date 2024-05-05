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В Новосибирске ищут поставщика санитарных машин почти за 300 млн

Согласно документации, заявку на участие в торгах можно подать до 20 мая.

Источник: Аргументы и факты

Тендер на поставку 173 санитарных автомобилей объявлен в Новосибирской области. При этом стоимость одной — около 1,7 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, заявку на участие в торгах можно подать до 20 мая. Также указано, что автомобили приобретаются для бюджетного учреждения «Медтранс». Транспорт будут использовать для обслуживания пунктов скорой помощи.

Также сообщается, что подрядчику нужно будет предоставить автомобили марки «УАЗ», либо эквивалентных с годом выпуска не ранее 2023 года. У всех авто должна быть механическая коробка передач и бензиновый двигатель.

В документе написано, что поставка должна быть осуществлена до 28 февраля следующего года.

медицина