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В МИД Белоруссии прокомментировали реакцию Литвы на заявления об атаке БПЛА

МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Эмоциональная реакция Литвы на информацию КГБ Белоруссии о предотвращении атаки дронов с литовской территории на Минск свидетельствует о том, что у Вильнюса «рыльце в пушку», заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью РИА Новости.

Источник: Reuters

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в апреле заявил, что силовые структуры республики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. В литовской армии назвали это заявление «на 99% дезинформацией», через некоторое время исправив цифру на «100%». Позже МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах Белоруссии и заявил, что обвинения «не имеют ничего общего с реальностью», потребовал, чтобы «МИД Белоруссии немедленно опроверг эту дезинформацию».

«Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИДа Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы», — сказал Алейник.

При этом он обратил внимание, «председатель КГБ говорил о том, что удалось предотвратить нанесение ударов дронами с территории Литвы, а не о том, что Литва собирается атаковать Республику Беларусь дронами».