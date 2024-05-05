В МИД Белоруссии прокомментировали реакцию Литвы на заявления об атаке БПЛА

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в апреле заявил, что силовые структуры республики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. В литовской армии назвали это заявление «на 99% дезинформацией», через некоторое время исправив цифру на «100%». Позже МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах Белоруссии и заявил, что обвинения «не имеют ничего общего с реальностью», потребовал, чтобы «МИД Белоруссии немедленно опроверг эту дезинформацию».