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Новосибирских водителей предупредили о ежах на дорогах в Академгородке

Лесных животных стали чаще замечать на дорогах.

Источник: Соцсети

Водителей Новосибирска просят быть внимательней. Информация с предупреждением появилась в группе «Сообщество Академгородка» в «ВКонтакте».

Автомобилистов просят быть особенно внимательными в вечернее и ночное время: именно тогда ежи начинают перебегать дорогу.

«Друзья, и особенно водители! Будьте осторожны в вечернее и ночное время, много замечено ежей в районе улиц Российская, Шатурская, которые перебегают дорогу», — написано в посте. В комментариях ответили, что «на Полевой тоже ежи».

По словам специалистов, лесные животные во время сумерек находятся в поисках пищи. «Во время сумеречной охоты предпочитают прежде всего червей, всяких насекомых», — сказано в посте Telegram-канала «Птичка на проводе».

Ранее МК в Новосибирске рассказывал, что на плотине ГЭС мужчина проводил заплутавшего бобра через дорогу.

флора и фауна