Новосибирских водителей предупредили о ежах на дорогах в Академгородке

Водителей Новосибирска просят быть внимательней. Информация с предупреждением появилась в группе «Сообщество Академгородка» в «ВКонтакте».
Автомобилистов просят быть особенно внимательными в вечернее и ночное время: именно тогда ежи начинают перебегать дорогу.
«Друзья, и особенно водители! Будьте осторожны в вечернее и ночное время, много замечено ежей в районе улиц Российская, Шатурская, которые перебегают дорогу», — написано в посте. В комментариях ответили, что «на Полевой тоже ежи».
По словам специалистов, лесные животные во время сумерек находятся в поисках пищи. «Во время сумеречной охоты предпочитают прежде всего червей, всяких насекомых», — сказано в посте Telegram-канала «Птичка на проводе».
Ранее МК в Новосибирске рассказывал, что на плотине ГЭС мужчина проводил заплутавшего бобра через дорогу.