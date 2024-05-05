«Едва проклюнулись, шапочки торчат»: в Новосибирской области открыли сезон сморчков

В эту пору грибов мало, и появляются сморчки — предвестники лета.
— Разведка. Мошковский район. Едва-едва проклюнулись, шапочки торчат из листвы. За три часа обошел значительную территорию — два раза покрыл дно маленького ведёрка. Семей нет, единичные, пару раз три гриба стояли рядом, — рассказал в группе «Грибы и грибные места НСО» грибник Кир Дьячков.
Поляны сморчков находят и в других районах области. — Удача улыбнулась нам. В лесу ещё немного сыро, но сморчковая шапочка лезет семейками по 10−15 штук и более, — рассказал другой грибник Константин Зеленцов.
Сморчки чаще всего идут в суп или во вторые блюда, например, картошку с грибами.