Мэр Сергей Шелест поздравил омичей с праздником Пасхи

«Христос Воскресе, дорогие омичи! Поздравляю всех православных с великим праздником Воскресения Господня. Пусть этот день напомнит каждому о важных человеческих ценностях: любви, сострадании и милосердии. И пусть в каждом доме сегодня соберутся родные и близкие люди, чтобы поздравить друг друга и порадоваться торжеству жизни», — сообщил глава Омска.