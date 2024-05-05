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Мэр Сергей Шелест поздравил омичей с праздником Пасхи

В воскресенье, 5 мая 2024 года, православные отмечают праздник Пасхи. Омичей поздравил с этим важным днем мэр города Сергей Шелест.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«Христос Воскресе, дорогие омичи! Поздравляю всех православных с великим праздником Воскресения Господня. Пусть этот день напомнит каждому о важных человеческих ценностях: любви, сострадании и милосердии. И пусть в каждом доме сегодня соберутся родные и близкие люди, чтобы поздравить друг друга и порадоваться торжеству жизни», — сообщил глава Омска.

Напомним, что омичей поздравил также губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он присутствовал на праздничной пасхальной службе в Успенском соборе.