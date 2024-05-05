Новосибирский блогер Дава признался, что хранит переписки с Бузовой

5 мая на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Сокровище императора». С каждым выпуском атмосфера среди участников накаляется все сильнее. На этот раз выяснилось, что блогер из Новосибирска Дава до сих пор хранит переписки с Ольгой Бузовой.
Отметим, что после расставания между теледивой и Давидом осталась недосказанность, и теперь это прослеживается в каждом выпуске. Так, в одном из испытаний участникам нужно выполнять задания под песню ведущей — «Танцуй под Бузову». После испытания Михаил Галустян спросил у сибиряка: «Давид, как тебе танцевалось под Бузову?», на что Дава ответил: «Очень весело, классно. Но самое главное, без шуток, у меня поднялось настроение».
«Бывает. Это неотъемлемая, крутая часть моей жизни. Очень яркая, приятная, связанная с моей любовью», — ответил новосибирец теледиве.
После этого Ольга не выдержала и в слезах сказала, что ей тяжело видеть блогера на проекте.
«Ты знаешь, как мне тяжело тебя видеть здесь. Ты вообще можешь это представить на секундочку. Мы с тобой не виделись два года, и у нас даже не состоялось разговора», — заявила на всю страну Ольга Бузова.