Новосибирский блогер Дава признался, что хранит переписки с Бузовой

Отметим, что после расставания между теледивой и Давидом осталась недосказанность, и теперь это прослеживается в каждом выпуске. Так, в одном из испытаний участникам нужно выполнять задания под песню ведущей — «Танцуй под Бузову». После испытания Михаил Галустян спросил у сибиряка: «Давид, как тебе танцевалось под Бузову?», на что Дава ответил: «Очень весело, классно. Но самое главное, без шуток, у меня поднялось настроение».