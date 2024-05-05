Михаил Котюков поздравил жителей Красноярского края с Пасхой

Ранее мы публиковали программу мероприятий на Пасху. Так, сегодня в Доме художника на Мира, 56, пройдет мастер-класс по росписи деревянных пасхальных яиц. Его проведет художница Анастасия Филиппова. Она познакомит всех желающих с техникой флюид-арт. Яйца будут расписывать жидким акрилом.