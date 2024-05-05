Михаил Котюков поздравил жителей Красноярского края с Пасхой

Глава Красноярского края Михаил Котюков поздравил православных жителей региона с Пасхой. В своем телеграм-канале губернатор опубликовал фотографию кулича и крашеных куриных яиц.
«Со светлой Пасхой, друзья! Этот замечательный православный праздник всегда наполняет сердце теплом и радостью. Пусть каждый из вас и все ваши близкие будут здоровы и счастливы!», — пишет Котюков.
В ночь на 5 мая в церквях прошли Пасхальные богослужения. В храме Рождества Христова его возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон: провел полунощницу, крестный ход, заутреню и литургию святителя Иоанна Златоуста. За службой пел местный хор.
Ранее мы публиковали программу мероприятий на Пасху. Так, сегодня в Доме художника на Мира, 56, пройдет мастер-класс по росписи деревянных пасхальных яиц. Его проведет художница Анастасия Филиппова. Она познакомит всех желающих с техникой флюид-арт. Яйца будут расписывать жидким акрилом.