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В Дивногорске из-за сигареты загорелся балкон

Специалисты МЧС спасли двух человек.

Источник: МЧС РФ

В Дивногорске звеном газодымозащитной службы МЧС спасено два человека.

Пожар произошел 4 мая около 12 ночи на ул. Заводская. Горел балкон второго этажа многоквартирного дома.

«Возгорание ликвидировано на площади 16 кв.м, результатом случившегося стала неосторожность при курении пострадавших», — сообщили в МЧС.

Двух человек доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Напомним, в Красноярске будут судить артиста цирка, по вине которого погибла женщина и ее маленькая дочь. В огне также сгорела обезьянка мужчины.

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