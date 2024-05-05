В Дивногорске из-за сигареты загорелся балкон

В Дивногорске звеном газодымозащитной службы МЧС спасено два человека.
Пожар произошел 4 мая около 12 ночи на ул. Заводская. Горел балкон второго этажа многоквартирного дома.
«Возгорание ликвидировано на площади 16 кв.м, результатом случившегося стала неосторожность при курении пострадавших», — сообщили в МЧС.
Двух человек доставили в больницу с отравлением угарным газом.
Напомним, в Красноярске будут судить артиста цирка, по вине которого погибла женщина и ее маленькая дочь. В огне также сгорела обезьянка мужчины.