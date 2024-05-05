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С 21 мая в Челябинске начнутся двухнедельные отключения горячей воды

Первый этап опрессовки продлится до 4 июня.

Источник: AP 2023

С 21 мая в Челябинске начнутся двухнедельные отключения горячей воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первый этап опрессовки продлится до 4 июня. Это следует из сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и сетей на 2024 год.

Объем финансовых вложений АО «УСТЭК-Челябинск» в рамках ремонтной кампании составит 2,15 млрд рублей.

«Первые ремонты начнутся в середине мая, а последние завершатся перед началом отопительного периода — в сентябре», — говорится в комментарии компании.

Отмечается, что большая часть финансовых средств будет направлена на замену «малонадежных тепломагистралей — это капитальные ремонты и масштабные реконструкции практически во всех районах города».

Наиболее старыми сетями, подлежащими замене, являются теплотрассы по улице Гагарина, которым порядка 35−39 лет. Также одним из самых протяженных участков ремонтной кампании станет отрезок тепломагистрали по улице Горького — 1215 м.

Запланирована полная реконструкция подкачивающей насосной станции № 7, что «повысит надежность теплоснабжения потребителей южной зоны Металлургического района». Также запланированы капитальные ремонты водогрейных котлов на Северо-Западной и Юго-Западных котельных.

ЖКХ