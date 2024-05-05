Пермский «Молот» подписал контракт с лучшим в истории ВХЛ нападающим

В ВХЛ Максим Кицын провел 428 матчей, в которых забил 180 шайб и сделал 169 голевых передач. По итогам сезона 2019−2020 годов в составе «Металлурга» стал лучшим снайпером и бомбардиром лиги. В 53 проведенных матчах он забил 39 шайб и сделал 30 передач. Все эти показатели пока остаются рекордными для лиги.