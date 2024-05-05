Пермский «Молот» подписал контракт с лучшим в истории ВХЛ нападающим

Руководство ХК «Молот» подписало самый громкий контракт в открытое с 1 мая трансферное окно. Состав команды пополнит 32-летний нападающий Максим Кицын — лучший бомбардир и снайпер в истории ВХЛ, обладатель рекорда результативности лиги.
Максим Кицын родился 24 декабря 1991 года в Новокузнецке, профессиональную карьеру начал в местном клубе «Металлург». Выступал в клубах КХЛ и ВХЛ, Северной Америки. В составе сборной России стал победителем молодежного чемпионата мира 2011 года.
В пресс-службе ХК «Молот» пояснили, что на уровне КХЛ Максим Кицын выступал за новокузнецкий «Металлург», нижегородское «Торпедо» и «Адмирал» из Владивостока. Яркий талант нападающего в ВХЛ сумели оценить болельщики ангарского «Ермака», ХК «Саров», орского «Южного Урала», «Сарыарки», новокузнецкого «Металлурга» и «Югры» из Ханты-Мансийска. В 2019 году нападающий вместе с ХК «Сарыарка» стал обладателем Кубка Петрова.
В ВХЛ Максим Кицын провел 428 матчей, в которых забил 180 шайб и сделал 169 голевых передач. По итогам сезона 2019−2020 годов в составе «Металлурга» стал лучшим снайпером и бомбардиром лиги. В 53 проведенных матчах он забил 39 шайб и сделал 30 передач. Все эти показатели пока остаются рекордными для лиги.
Прошлый сезон Максим Кицын завершал в «Югре».
Ряды «Молота» вместе с Максимом Кицыным пополнят: нападающие Дмитрий Бойчук («Зауралье», Курган), Илья Бобряшов и Артур Ярашев (оба — МХК «Молот»), Олег Ломако и Павел Щербаков (оба — «Юность», Минск); вратарь Георгий Мешковский и защитник Андрей Киселев (оба — МХК «Молот»).
В составе команды останутся: вратари Егор Гуськов и Егор Горшков; нападающие Руслан Галимзянов и Леонид Пасманик; защитники Максим Игнатович и Никита Зимин.