Анастасия Ивлеева рассказала о планах приехать на Байкал

Блогер Анастасия Ивлеева дала своё первое большое интервью после скандальной «голой вечеринки». В беседе ресторатором и блогером Андреем Третьяковым она сообщила, что давно хотела посетить Байкал, возможно, эти планы будут реализованы в ближайшем будущем. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

«Я сама из Ленинградской области, из деревни Разметелево. Очень люблю своё село, и периодически туда наведываюсь. И, конечно, я считаю, что красота России, она не только в Санкт-Петербурге и Москве. У меня большие планы на путешествия по стране. Как минимум, планирую посетить Кавказ, Урал и Камчатку», — подчеркнула блогер.

Она также спросила Третьякова о том, был ли он на Байкале. На что он ответил, что давно мечтает побывать на озере, но не понимает, в какой аэропорт нужно лететь, где остановиться, что еще можно посмотреть и прочее.