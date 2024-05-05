Анастасия Ивлеева рассказала о планах приехать на Байкал

Блогер Анастасия Ивлеева дала своё первое большое интервью после скандальной «голой вечеринки». В беседе ресторатором и блогером Андреем Третьяковым она сообщила, что давно хотела посетить Байкал, возможно, эти планы будут реализованы в ближайшем будущем. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Интервьюер спросил девушку, про путешествия по стране. На что Ивлеева ответила, что регионы — это душа России.
«Я сама из Ленинградской области, из деревни Разметелево. Очень люблю своё село, и периодически туда наведываюсь. И, конечно, я считаю, что красота России, она не только в Санкт-Петербурге и Москве. У меня большие планы на путешествия по стране. Как минимум, планирую посетить Кавказ, Урал и Камчатку», — подчеркнула блогер.
«Мне кажется, это не так сложно узнать. Но поехать очень хочется, потому что все мои товарищи, друзья и знакомые, прошлые, все были на Байкале, а я не была. И меня действительно это очень мотивирует», — заметила Ивлеева.
Она уточнила, что планирует реализовывать все свои планы, начиная с 2024 года. В поездку на Байкал она также пригласила и Андрея Третьякова.
Добавим, что в интервью также шла речь о «голой вечеринке», нескольких месяцах вынужденного «творческого отпуска», переживаниях и трансформациях, отношениях с коллегами и семьей, личной жизни, бизнесе и благотворительности, слухах об отъезде из России и прочем.