Новосибирцы стали чаще покупать свечи на Пасху

Объем продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штучном показателе вырос на 1473%, а в денежном — на 1224%. Таким образом, новосибирцы накакуне Пасхи приобрели 250 свечей, средний чек которых составляет примерно 500 рублей.