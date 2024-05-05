Свыше 40 тысяч жителей Хабаровского края получили выплаты ко Дню Победы

Как рассказали в минсоцзащиты, поддержка ветеранов в Хабаровском крае осуществляется не только в период праздника, но и в течение всего года. В регионе осталось 911 человек, воевавших с нацистами на фронте и трудившихся в тылу, и многие из них нуждаются в социальной помощи в силу преклонного возраста.