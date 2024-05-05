Свыше 40 тысяч жителей Хабаровского края получили выплаты ко Дню Победы

В Хабаровском крае более 40 тысяч человек получили единовременные выплаты в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В число получателей праздничных субсидий вошли фронтовики и труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, инвалиды войны и дети военного времени. На подарок им суммарно направили 43 миллиона рублей.
Как рассказали в минсоцзащиты, поддержка ветеранов в Хабаровском крае осуществляется не только в период праздника, но и в течение всего года. В регионе осталось 911 человек, воевавших с нацистами на фронте и трудившихся в тылу, и многие из них нуждаются в социальной помощи в силу преклонного возраста.
«В 2023 году 134 ветеранам помогли улучшить их жилищные условия, 39 человек получили новые квартиры. В текущем году компенсация за ремонт жилья была выдана 38 ветеранам войны», — поделились статистикой в министерстве.