64-летний казахстанец решил добраться из Актау до Парижа на велосипеде

До выхода на пенсию Раббим он работал в строительной сфере. В последние годы увлекся велосипедным спортом и успел поучаствовать в нескольких гонках.
Чтобы добраться до Парижа на велосипеде, как отмечает спортсмен, требуется особая подготовка. Казахстанец планирует пересечь территорию семи государств и преодолеть 5000 километров.
"Можно сказать, что поездка на Олимпиаду — это моя мечта. Когда я был молод, шансов не было, но теперь пришло время и я принял такое решение. Сначала поеду из Актау в Баку. Там будут ждать представители генконсульства РК и сопроводят меня до границы с Грузией.
Для меня это большая поддержка. Далее выезжаю в Батуми и буду участвовать в проекте «Поход Великой Степи».
В июне выезжаю в Турцию. У меня есть планы проехать через Венгрию, Австрию, Германию и добраться до Франции", — поделился Раббим с изданием.
Напомним, Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа.