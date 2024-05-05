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64-летний казахстанец решил добраться из Актау до Парижа на велосипеде

64-летний житель Мангистауской области Раббим Борашев отправился на Олимпийские игры на велосипеде — мужчина планирует преодолеть 5 тыс. км, передает Lada.kz.

Источник: lada.kz

До выхода на пенсию Раббим он работал в строительной сфере. В последние годы увлекся велосипедным спортом и успел поучаствовать в нескольких гонках.

Чтобы добраться до Парижа на велосипеде, как отмечает спортсмен, требуется особая подготовка. Казахстанец планирует пересечь территорию семи государств и преодолеть 5000 километров.

"Можно сказать, что поездка на Олимпиаду — это моя мечта. Когда я был молод, шансов не было, но теперь пришло время и я принял такое решение. Сначала поеду из Актау в Баку. Там будут ждать представители генконсульства РК и сопроводят меня до границы с Грузией.

Для меня это большая поддержка. Далее выезжаю в Батуми и буду участвовать в проекте «Поход Великой Степи».

В июне выезжаю в Турцию. У меня есть планы проехать через Венгрию, Австрию, Германию и добраться до Франции", — поделился Раббим с изданием.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа.