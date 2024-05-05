64-летний казахстанец решил добраться из Актау до Парижа на велосипеде

"Можно сказать, что поездка на Олимпиаду — это моя мечта. Когда я был молод, шансов не было, но теперь пришло время и я принял такое решение. Сначала поеду из Актау в Баку. Там будут ждать представители генконсульства РК и сопроводят меня до границы с Грузией.