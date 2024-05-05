Праздник праздников: православный мир отмечает Пасху

Пасхальное время длится не один день — а 50, в которую входит Светлая седмица — первая неделя после первого дня Пасхи. В дни Пасхи — до Вознесения (Троицы) православные приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». В этом время в храмах не кладут земных поклонов. На девятый день после Пасхи отмечают Радуницу.