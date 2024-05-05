Праздник праздников: православный мир отмечает Пасху

Накануне, в субботу, в храмах прошла Пасхальная полунощница, ровно в полночь верующие вышли на крестный ход, после которого была обслужена утреня.
В храмах было провозглашено восклицание «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!». Священники сменили одеяния — теперь они всю Светлую седмицу будут служить в праздничных красных ризах.
На Пасху в храмах в полдень отслужат раннюю литургию святого Иоанна Златоуста, потом примерно в 17:00 состоится вечерняя праздничная литургия.
Среди всех христианских праздников Пасха является главным и самым торжественным событием, его называют «Праздник праздников» и «Торжество торжеств».
В этот день воспоминают воскрешение Иисуса после его крестных мучений и смерти, на что он пошел добровольно, чтобы искупить грехи людей.
Когда отмечают Пасху
Пасха — один из древних христианских праздников, он был установлен в апостольские времена.
У него нет постоянной даты: Пасха всегда приходится на первое воскресенье после весеннего равноденствия и первого мартовского полнолуния. Пасхе всегда предшествует Великий пост.
Пасхальное время длится не один день — а 50, в которую входит Светлая седмица — первая неделя после первого дня Пасхи. В дни Пасхи — до Вознесения (Троицы) православные приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». В этом время в храмах не кладут земных поклонов. На девятый день после Пасхи отмечают Радуницу.