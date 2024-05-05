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Владивосток ожидает ночной натиск циклона с ливнем

Городские службы находятся в режиме повышенной готовности к предстоящему ухудшению погоды.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 88% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке ожидается начало сильных дождей в ночь на 6 мая из-за перемещения активного циклона над Японским морем. По прогнозам метеорологов, в течение 12 часов ожидается выпадение до 50 миллиметров осадков. Дождливая погода, сопровождаемая порывистым ветром до 22 метров в секунду, продержится весь следующий день.

Специалисты Примгидромета предсказывают, что пик осадков придется на вторую половину ночи и утро понедельника, при этом общий объем выпавших осадков может достигнуть 70 миллиметров. В преддверии непогоды в городе введен режим повышенной готовности, службы РСЧС находятся в состоянии повышенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

Дмитрий Свитайло, заместитель главы администрации, призывает жителей минимизировать использование личного транспорта и быть внимательными на дорогах, так как возможен подъем ливневых решеток для обеспечения отвода воды. Он также советует не парковать автомобили под деревьями и вблизи нависающих конструкций, а также обращать особое внимание на безопасность детей.

В случае усиления непогоды в школах и других образовательных учреждениях может быть введено дистанционное обучение. Горожан и гостей Владивостока просят сообщать о любых проблемах, связанных с погодой, по номеру дежурной диспетчерской службы 2222−333.