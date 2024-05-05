Владивосток ожидает ночной натиск циклона с ливнем

Дмитрий Свитайло, заместитель главы администрации, призывает жителей минимизировать использование личного транспорта и быть внимательными на дорогах, так как возможен подъем ливневых решеток для обеспечения отвода воды. Он также советует не парковать автомобили под деревьями и вблизи нависающих конструкций, а также обращать особое внимание на безопасность детей.