Во всем виноваты люди: Хабаровский край и ЕАО задыхаются от дыма из-за природных пожаров

Несколько пожаров полыхают в южной части региона: в районах имени Лазо и Нанайском — из-за местного населения, в Хабаровском районе — от гроз, в Амурском — по какой-то другой причине. Самый крупный из них — в Нанайском районе: он возник еще 28 апреля на 20 гектарах, сейчас его площадь составляет 3,4 тысячи гектаров. Зафиксированы возгорания и в других частях края. Всего на них работают 360 человек, которые за сутки обнаружили еще восемь термоточек на 175 гектарах, а также ликвидировали семь возгораний площадью почти 9,5 тысячи гектаров.