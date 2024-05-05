Во всем виноваты люди: Хабаровский край и ЕАО задыхаются от дыма из-за природных пожаров

Хабаровский край заволокло пожарами. В регионе введен режим ЧС в лесах. Посещать их сейчас строго запрещено, не говоря уже о том, чтобы разжигать костры и жарить шашлыки. С возгораниями в регионе борются сотрудники Авиалесоохраны соседних регионов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Горят тысячи гектаров.
По данным ежедневной сводки министерства лесного хозяйства Хабаровского края, на утро 5 мая в регионе зарегистрировано 17 пожаров на общей площади 16,2 тысячи гектаров. Из них сейчас действуют 15 на 5,7 тысячи гектаров, две крупные термоточки площадью 10,5 тысячи гектаров удалось потушить.
Возгорания зафиксированы по всей территории края. Так, предположительно из-за местных, 4 мая начался пожар в Николаевском районе. С четырех гектаров в момент обнаружения он распространился на 15. По этой же причине вспыхнул огонь в Верхнебуреинском районе 2 мая на площади 120 гектаров. Сейчас этот пожар не потушен, его площадь выросла вдвое.
Несколько пожаров полыхают в южной части региона: в районах имени Лазо и Нанайском — из-за местного населения, в Хабаровском районе — от гроз, в Амурском — по какой-то другой причине. Самый крупный из них — в Нанайском районе: он возник еще 28 апреля на 20 гектарах, сейчас его площадь составляет 3,4 тысячи гектаров. Зафиксированы возгорания и в других частях края. Всего на них работают 360 человек, которые за сутки обнаружили еще восемь термоточек на 175 гектарах, а также ликвидировали семь возгораний площадью почти 9,5 тысячи гектаров.
Также на тушении работает техника, всего 42 единицы: 13 вездеходов, пять пожарных машин. Ликвидируют огонь с воздуха пять воздушных судов.
Страдают заповедные земли.
Один лесной пожар действует в Анюйском национальном парке имени Арсеньева. Его обнаружили во время облета 3 апреля в 15 часов. на тушение направлено 17 сотрудников национального парка, пять автомобилей и два вездехода. По данным на 14 часов 4 мая, огонь прошел 350 гектаров площади, из которых 75 гектаров — лес. Огонь быстро распространяется из-за ветреной погоды и отсутствия осадков.
Полыхает огонь и в Болоньском заповеднике, что в Амурском районе. Пожар рядом с особо охраняемой территорией обнаружили вечером 30 апреля. Сейчас он охватил земли государственного земельного запаса на площади свыше 18 тысяч гектаров.
— 1 мая огонь перешел на территорию Болоньского заповедника. Площадь пожара 4 мая — 10 175 гектаров. В тушении лесного пожара с момента обнаружения задействованы силы и средства Болоньского Филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье». Участвуют семь человек, два вездехода и две мотолодки, — рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Также к тушению присоединились шесть человек из Комсомольска, которым выделили вездеход. Третьего числа подключились пять сотрудников МЧС.
Накануне на вертолете облетели территорию, к работам присоединились 12 человек Дальневосточной Авиабазы.
Работаем вместе.
По данным Авиалесоохраны, самый опасный участок по пожарам сейчас находится на юге Дальнего Востока — это Амурская область, ЕАО и Хабаровский край. В этих регионах сформирована высокая и чрезвычайная опасность в лесах. Даже небольшие палы в считанные минуты превращаются в крупные возгорания.
На помощь местным специалистам в регионы отправились больше 290 парашютистов и десантников федерального ведомства, а также Приморья, Хакасии и Якутии.
В субботу, 4 мая, в этих регионах тушили 35 возгораний на 69,3 тысячи гектаров. удалось остановить распространение семи пожаров почти на 10 тысячах гектаров.
— На тушение и локализацию лесных пожаров привлекались: более 1,1 тысячи парашютистов и десантников местной Авиалесоохраны, Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Якутии, Приморского края, местных лесных пожарных станций; более 200 единиц техники, в том числе высокопроходимые машины и катера, при помощи которых забрасывают в районы возгораний группы пожаротушения по руслам рек. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров в регионах Авиалесоохрана привлекла 14 воздушных судов, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Самый проблемный очаг зарегистрирован в Ленинском районе ЕАО. крупный пожар усиливается из-за ветра. А тушить его сложно из-за рельефа и труднодоступной местности.
Дышать невозможно.
Пожары влияют и на атмосферу. Так, хабаровчане услышали запах гари в регионе. Люди говорят, что дышать на улице тяжело.
Сотрудники ЕДДС передали информацию в Роспотребнадзор. Там сообщили, что причиной тому стали палы на острове Кабельный Хабаровска и возгорания в Еврейской автономной области.
— Управлением введен лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха. Исследования проводились на содержание взвешенных веществ, окисида углерода, окислов азота, диоксида серы, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Исследования наличие вредных веществ в воздухе не показали. Да и жалоб от местного населения пока не было.