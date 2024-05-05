В Екатеринбург из Иерусалима доставили Благодатный огонь

Паломники доставили в Екатеринбург частицу Благодатного огня из Иерусалима. Они стали свидетелями схождения святыни в Храме Гроба Господня в преддверии праздника Великой Пасхи. Специальный борт приземлился в аэропорту Кольцово в ночь с 4 на 5 мая.
Перед поездкой на Святую Землю митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил уральских верующих.
— Благодатный огонь — это символ любви Бога к человеку. И он очень надеется на ответ. Для меня лично очень важно, что русские паломники будут находиться там, где пройдет схождение огня. Я знаю, что они помолятся там за Екатеринбург, за Россию, за победу добра над злом. Для меня важно, что в нашем городе будут жить люди, которые стали свидетелями схождения Благодатного огня. А это люди не простые — это событие оставляет след в сердце и уме человека. Такие люди сохраняют наш город от неправильных течений жизни, — сказал владыка.
Первым делом Благодатный огонь привезли в Свято-Троицкий кафедральный собор, а затем и во все храмы и церкви Урала, в том числе, в Храм-Памятник на Крови.
Специальный борт на Святую Землю организовал Фонд святой Екатерины и группа компаний «Сима-ленд».
В ночь с 4 на 5 мая в храмах Свердловской области прошли пасхальные службы. Самая главная состоялась в Екатеринбурге в Свято-Троицком соборе. Ее возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.