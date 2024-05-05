В Екатеринбург из Иерусалима доставили Благодатный огонь

— Благодатный огонь — это символ любви Бога к человеку. И он очень надеется на ответ. Для меня лично очень важно, что русские паломники будут находиться там, где пройдет схождение огня. Я знаю, что они помолятся там за Екатеринбург, за Россию, за победу добра над злом. Для меня важно, что в нашем городе будут жить люди, которые стали свидетелями схождения Благодатного огня. А это люди не простые — это событие оставляет след в сердце и уме человека. Такие люди сохраняют наш город от неправильных течений жизни, — сказал владыка.