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Минниханов поздравил своих подписчиков в соцсетях с праздником Пасхи

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил православную часть подписчиков его Telegram-канала и страницы в социальной сети «ВКонтакте» с праздником Воскресения Христова.

«Сердечно поздравляю всех православных с окончанием Великого поста и светлым праздником Пасхи!» — написал руководитель республики.

Кроме того, Минниханов выложил видеоролик, на котором запечатлен внешний и внутренний вид собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Свияжске перед проведением богослужения.

Ранее в своем поздравлении православным Татарстана по случаю Пасхи Раис РТ заметил, что «этот праздник сегодня особенно актуален».

В республике главная пасхальная служба в минувшую ночь прошла в соборе Казанской иконы Божией Матери, ее возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

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