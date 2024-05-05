Где в Крыму чаще всего теряются туристы

Михаил Миненко обращает внимание, что люди чаще всего долго пытаются справиться с ситуацией самостоятельно и вызывают помощь в самый последний момент. Хотя чем раньше это сделать, тем проще спасателям, и помощь придет быстрее, а люди скорее окажутся в безопасности.