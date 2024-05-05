Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где в Крыму чаще всего теряются туристы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В Крыму наступает пора, когда крымчане и гости полуострова активно идут в горы. Куда спасатели чаще выезжают на помощь таким туристам, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главка МЧС России по РК Михаил Миненко.

Источник: РИА "Новости"

«Часто туристы поднимаются и потом не могут спуститься на горе Сокол в Новом Свете. Это место, где наши коллеги по несколько раз в неделю снимают туристов», — говорит гость студии.

Также, по словам Миненко, очень популярное место для спасения туристов — гора Бойко в Бахчисарайском районе.

«На плато Ай-Петри тоже достаточно легко потеряться. Много людей там теряются в том числе из-за погодных условий, времени суток. Наступила темнота: они задержались, не рассчитали время в пути. Среди бела дня теряются редко», — уточняет специалист.

Михаил Миненко обращает внимание, что люди чаще всего долго пытаются справиться с ситуацией самостоятельно и вызывают помощь в самый последний момент. Хотя чем раньше это сделать, тем проще спасателям, и помощь придет быстрее, а люди скорее окажутся в безопасности.

«Если вы четко знаете, куда идти, видна тропа, то вы можете продолжить маршрут и выйти в безопасное место. Если вы ничего не видите, и не понимаете, где находитесь, то лучше вызвать помощь незамедлительно», — рекомендует Михаил Миненко.

МЧС