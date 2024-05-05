Где в Крыму чаще всего теряются туристы

«Часто туристы поднимаются и потом не могут спуститься на горе Сокол в Новом Свете. Это место, где наши коллеги по несколько раз в неделю снимают туристов», — говорит гость студии.
Также, по словам Миненко, очень популярное место для спасения туристов — гора Бойко в Бахчисарайском районе.
«На плато Ай-Петри тоже достаточно легко потеряться. Много людей там теряются в том числе из-за погодных условий, времени суток. Наступила темнота: они задержались, не рассчитали время в пути. Среди бела дня теряются редко», — уточняет специалист.
Михаил Миненко обращает внимание, что люди чаще всего долго пытаются справиться с ситуацией самостоятельно и вызывают помощь в самый последний момент. Хотя чем раньше это сделать, тем проще спасателям, и помощь придет быстрее, а люди скорее окажутся в безопасности.
«Если вы четко знаете, куда идти, видна тропа, то вы можете продолжить маршрут и выйти в безопасное место. Если вы ничего не видите, и не понимаете, где находитесь, то лучше вызвать помощь незамедлительно», — рекомендует Михаил Миненко.