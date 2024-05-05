В Уфе температура воздуха побила рекорд 1976 года

Ночью 5 мая на аэрологической станции Уфа-Дема зафиксировали новый абсолютный минимум температуры воздуха. Предыдущий рекорд в этот день погода поставила в 1976 году. Тогда он составил −2,5 градуса, в эту ночь −5,2 градуса, сообщает Башгидромет.
Сегодня, по данным синоптиков, днем существенных осадков не ожидаются. Температура воздуха составит +4,+9°.
В последующие дни незначительно потеплеет. Так, 6 мая, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°. Днем будет +7,+12°.
Во вторник, 7 мая, ночью пройдет кратковременный дождь, днем — местами. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +11,+16°.