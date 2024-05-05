В Уфе температура воздуха побила рекорд 1976 года

Ночью 5 мая на аэрологической станции Уфа-Дема зафиксировали новый абсолютный минимум температуры воздуха. Предыдущий рекорд в этот день погода поставила в 1976 году. Тогда он составил −2,5 градуса, в эту ночь −5,2 градуса, сообщает Башгидромет.