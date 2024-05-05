Неделя начнется с тепла в Хабаровском крае

Очередная короткая неделя ждет жителей Хабаровского края. Первый рабочий день будет теплым, так что временно можно забыть о плащах и зонтиках и насладиться солнышком. По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасные метеоявления не прогнозируются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице — без осадков. Ночью четыре-шесть градусов, днем — 15−17. Ветер северо-восточный от шести до 11 метров в секунду.
На юге дождя не будет. Ночью два-семь градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 14−19 градусов. Ветер северо-восточный от семи до 12 метров в секунду.
В центральной части тоже сухо. Ночью прохладно: от минус трех до плюс пяти, днем — от пяти до 18 градусов. Ветер северных направлений усилится до 12 метров в секунду.
На севере тоже без осадков. Ночью по прогнозу от минус пяти до плюс двух, днем — от одного до 16 градусов. Ветер придет с востока с силой до 10 метров в секунду.