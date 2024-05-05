На Южном Урале открыли научно-популярный турмашрут

По поручению президента России Владимира Путина, в ряде регионов РФ открыты научно-популярные туристические маршруты. Они позволяют туристам поближе познакомиться со знаковыми объектами науки в различных субъектах страны. В маршруты, кстати, входят также и университеты.
В разработке же самих маршрутов принимают участие молодые учёные, составляющие координационный совет в совете при президенте по науке. Они участвуют в каждом из этапов: начиная от выбора объектов и заканчивая оцениванием интерактивной и научной составляющих маршрутов.
В настоящее время 19 регионов России разработали и открыли для путешествий порядка 60 различных научно-популярных маршрутов для туристов. К масштабному проекту подключены и два региона Уральского федерального округа: Челябинская и Свердловская области.