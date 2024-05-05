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В Октябрьском районе Новосибирска с 6 мая запретят парковку и проезд грузовиков

С 6 мая вводится запрет на проезд и парковку грузовиков в Октябрьском районе Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

Информацию об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии.

Ряд ограничений ввели для безопасности дорожного движения, а также для эффективности уборки.

Так, с 6 мая будет запрещено останавливаться на улице Московской вблизи дома № 167 и на улице Кирова вблизи дома № 225.

Также, с 6 мая, вводится запрет на проезд грузовиков по улице Московской: в обоих направлениях от улицы Автогенной до улицы Никитина.

Водителей просят соблюдать ПДД и ориентироваться на знаки, проезжая указанные участки.

Ранее МК в Новосибирске сообщал, что Бастрыкин потребовал возбудить дело после ДТП с автобусом в Новосибирске.