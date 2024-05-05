В Октябрьском районе Новосибирска с 6 мая запретят парковку и проезд грузовиков

Информацию об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии.
Ряд ограничений ввели для безопасности дорожного движения, а также для эффективности уборки.
Так, с 6 мая будет запрещено останавливаться на улице Московской вблизи дома № 167 и на улице Кирова вблизи дома № 225.
Также, с 6 мая, вводится запрет на проезд грузовиков по улице Московской: в обоих направлениях от улицы Автогенной до улицы Никитина.
Водителей просят соблюдать ПДД и ориентироваться на знаки, проезжая указанные участки.
Ранее МК в Новосибирске сообщал, что Бастрыкин потребовал возбудить дело после ДТП с автобусом в Новосибирске.