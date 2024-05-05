Губернатор и мэр Новосибирска поздравили жителей со Светлой Пасхой

5 мая 2024 года православные христиане отмечают главный церковный праздник — Светлое Христово Воскресение. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с поздравлениями в своем Telegram-канале.



«От всей души поздравляю всех православных с великим праздником Воскресения Христова — Святой Пасхой! Этот день наполняет наши сердца верой и надеждой, теплом и любовью, дарит чувство духовного возрождения, вдохновляет на благие дела и поступки. Пусть светлая Пасхальная радость согреет вас теплом родных и близких, принесет в дома и семьи согласие, подарит тепло душевного общения, исполнит самые добрые желания! Христос Воскрес!» — написал губернатор.



Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев также поздравил горожан с праздником:

«Дорогие новосибирцы, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Этот день дарит нам надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки. Пусть ваша жизнь будет наполнена улыбками родных и близких, а дом — теплом и взаимопониманием. Желаю мирного неба над головой, здоровья и благополучия!».