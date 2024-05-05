Аким Алматы поздравил православных горожан с Пасхой

«Пусть Светлое Воскресение наполнит ваши дома уютом и заботой, вдохновит на новые успехи и достижения во благо процветания нашего любимого Алматы и нашей Родины — Казахстана! От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и семейного благополучия!».