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Аким Алматы поздравил православных горожан с Пасхой

Ерболат Досаев поздравил православных жителей Алматы со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акимат Алматы

«Это праздник, который любят и традиционно отмечают вместе с православными христианами жители нашего Алматы. Празднование Пасхи стало доброй традицией, которая всегда подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира и согласия».

отметил Ерболат Досаев.

Пасха — это особое время для теплых встреч с родными и друзьями, для радостных улыбок и добрых слов, прекрасная возможность подарить своим близким любовь и внимание, подчеркнул аким Алматы.

«Пусть Светлое Воскресение наполнит ваши дома уютом и заботой, вдохновит на новые успехи и достижения во благо процветания нашего любимого Алматы и нашей Родины — Казахстана! От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и семейного благополучия!».

добавил глава города.

В честь празднования Пасхи 5 мая во всех храмах города с участием прихожан состоятся богослужения.

Основное мероприятие прошло 4 мая в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, в котором принял участие глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Александр.