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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей региона со Светлым Христовым Воскресением

Глава Приангарья Игорь Кобзев поздравил жителей области с Пасхой. Поздравление размещено в телеграм-канале губернатора.

Источник: Соцсети

— Сегодня мы отмечаем один из главных христианских праздников — Светлое Христово Воскресение. От всей души поздравляю всех православных христиан. Это действительно особенный день. День торжества жизни, уверенности в лучшем, — говорится в поздравлении главы региона.

Губернатор также рассказал, что посетил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе, а утром вместе с семьей побывал в гостях у митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана. Также он посетил Знаменский монастырь.

Кроме того, Игорь Кобзев пригласил жителей Иркутска на открытие I Байкальского пасхального фестиваля, которое состоится сегодня в Богоявленском соборе. В программе фестиваля — общегородское богослужение, Пасхальный крестный ход, народные гуляния и праздничный концерт.