Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей региона со Светлым Христовым Воскресением

— Сегодня мы отмечаем один из главных христианских праздников — Светлое Христово Воскресение. От всей души поздравляю всех православных христиан. Это действительно особенный день. День торжества жизни, уверенности в лучшем, — говорится в поздравлении главы региона.
Губернатор также рассказал, что посетил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе, а утром вместе с семьей побывал в гостях у митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана. Также он посетил Знаменский монастырь.
Кроме того, Игорь Кобзев пригласил жителей Иркутска на открытие I Байкальского пасхального фестиваля, которое состоится сегодня в Богоявленском соборе. В программе фестиваля — общегородское богослужение, Пасхальный крестный ход, народные гуляния и праздничный концерт.