В Иркутске до конца мая намерены закрыть контур учебного блока школы № 75

«Замена подрядчика — абсолютно верное решение. За пять месяцев выполнено больше, чем за два предыдущих года. Финансирование строительства предусмотрели в бюджетах всех уровней, опасений по этому вопросу нет. Для нас важно, чтобы все работы завершились в установленные сроки и с надлежащим качеством. Убежден, дети получат новое здание уже в нынешнем году», — подчеркнул Руслан Болотов.