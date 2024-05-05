В Иркутске до конца мая намерены закрыть контур учебного блока школы № 75

Закрытие контура учебного блока начальной школы № 75 на 200 мест запланировали на конец мая 2024 года. Объект возводят по нацпроекту «Образование». В настоящее время строительная готовность здания составляет более 32%. Специалисты завершают монтаж теплового узла, внутренних систем электроснабжения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
Ход работ на строительной площадке проверил мэр Иркутска Руслан Болотов.
«К завершению подходят работы по монолиту и заливке бетона третьего этажа. На 70% выполнили кирпичную кладку. Ведется отделка подвальных помещений. Полностью смонтировали тепловой пункт и инженерные сети», — сказал генеральный директор АО «УКС Иркутска» Александр Сафронов.
«Замена подрядчика — абсолютно верное решение. За пять месяцев выполнено больше, чем за два предыдущих года. Финансирование строительства предусмотрели в бюджетах всех уровней, опасений по этому вопросу нет. Для нас важно, чтобы все работы завершились в установленные сроки и с надлежащим качеством. Убежден, дети получат новое здание уже в нынешнем году», — подчеркнул Руслан Болотов.
Напомним, контракт на строительство здания начальной школы № 75 заключили в 2021 году. В 2023 году его расторгли в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчик не выполнил условия договора. Четвертый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Арбитражного суда Иркутской области о включении АО «СибирьПромГрупп» в реестр недобросовестных поставщиков. Средства вскрытой банковской гарантии были направлены на лицевой счет школы.