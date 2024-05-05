Байкальский пасхальный фестиваль пройдёт 5 мая в Иркутске

Как рассказали irk.aif..ru в правительстве области, в Иркутске в это день также проходят праздничные мероприятия — певрый Байкальский пасхальный фестиваль. В 15 часов в Богоявленском соборе (на Нижней набережной) пройдёт общегородское богослужение и крестный ход. Возле памятника Александру Третьему в 14 часов начнутся народные гуляния, а на 16:30 назначен праздничный концерт. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, почему верующим в пост запрещено есть животную пищу.