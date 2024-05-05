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Паводки в Казахстане: какова ситуация на водохранилищах

АЛМАТЫ, 5 мая — Sputnik. О ситуации на водохранилищах страны на сегодня сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

  • Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 91%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.
  • Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 799 см. За сутки он снизился на 6 см.
  • В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.
  • В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.
  • Уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1185 см. За сутки он снизился на 23 см.
  • В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
  • В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83%. Половодье продолжается.
  • В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 46,2%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Вcе водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
  • В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
  • В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами «Казводхоза». Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.

экология