Паводки в Казахстане: какова ситуация на водохранилищах

- Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 91%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.
- Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 799 см. За сутки он снизился на 6 см.
- В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.
- В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.
- Уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1185 см. За сутки он снизился на 23 см.
- В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
- В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83%. Половодье продолжается.
- В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 46,2%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Вcе водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
- В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
- В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.
На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами «Казводхоза». Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.