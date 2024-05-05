Минобороны рассказало про доставку куличей военным на передовую

«Каждый военнослужащий, находящийся в тыловом, базовом районе или на линии боевого соприкосновения, смог получить частичку православного праздника. Бойцы поздравляют своих родных и близких с самым важным церковным днем в календаре и говорят: “Христос Воскрес!”, “Воистину Воскрес!”», — сообщается в посте, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.