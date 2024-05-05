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Минобороны рассказало про доставку куличей военным на передовую

Пресс-служба Минобороны опубликовала сюжет о выпекании нескольких тысяч пасхальных куличей военнослужащими материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Запад». Приготовленные в полевой кухне куличи доставляют военным на передовую, сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, куличи военным «готовят из натуральных продуктов». Корочка поливается сгущенкой и посыпается разноцветной стружкой, а пасхальные яйца украшают специальной краской и наклейками.

«Каждый военнослужащий, находящийся в тыловом, базовом районе или на линии боевого соприкосновения, смог получить частичку православного праздника. Бойцы поздравляют своих родных и близких с самым важным церковным днем в календаре и говорят: “Христос Воскрес!”, “Воистину Воскрес!”», — сообщается в посте, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Сегодня ночью патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил торжественное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве: на нем присутствовали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.