В Пермь придет кратковременное потепление до +20 градусов

Пермяки заждались настоящего весеннего тепла, начало мая выдалось в Пермском крае очень холодным. Температурные качели продолжатся и в предстоящие дни. После близкой к нулевой отметке температуры воздуха столбик термометра поднимется до +20 градусов.
Росгидромет представил прогноз погоды на предстоящую неделю. В понедельник, 6 мая, Пермский край окажется под влиянием циклона, который приближается из центральной части России. Он принесет дожди и мокрый снег. Дневная температура воздуха будет не выше +8 градусов.
Со вторника, 7 мая, погода начнет улучшаться, сквозь тучи начнет проглядывать солнце. Пройдкт кратковременные дожди, днем в Перми воздух прогреется до +8…+10 градусов.
Тепло в Прикамье продержится всего день, его сменит очередное похолодание:
В Перми с 13 мая завершится отопительный сезон 2023−2024, соответствующее постановление подписала городская администрация. Управляющие компании и руководители ТСЖ будут обязаны проинформировать жильцов многоквартирных домов об окончании подачи отопления. Поставщикам тепла городские власти рекомендовали обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы при понижении температуры воздуха ниже +8 градусов.