В Пермь придет кратковременное потепление до +20 градусов

Росгидромет представил прогноз погоды на предстоящую неделю. В понедельник, 6 мая, Пермский край окажется под влиянием циклона, который приближается из центральной части России. Он принесет дожди и мокрый снег. Дневная температура воздуха будет не выше +8 градусов.