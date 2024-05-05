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В Пермь придет кратковременное потепление до +20 градусов

Синоптики прогнозируют приход тепла в Прикамье к 8 мая.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 97% 761 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Пермяки заждались настоящего весеннего тепла, начало мая выдалось в Пермском крае очень холодным. Температурные качели продолжатся и в предстоящие дни. После близкой к нулевой отметке температуры воздуха столбик термометра поднимется до +20 градусов.

Росгидромет представил прогноз погоды на предстоящую неделю. В понедельник, 6 мая, Пермский край окажется под влиянием циклона, который приближается из центральной части России. Он принесет дожди и мокрый снег. Дневная температура воздуха будет не выше +8 градусов.

Со вторника, 7 мая, погода начнет улучшаться, сквозь тучи начнет проглядывать солнце. Пройдкт кратковременные дожди, днем в Перми воздух прогреется до +8…+10 градусов.

В среду, 8 мая, синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры воздуха, которая приблизится к +20 градусам. В Перми воздух прогреется до +16…+18 градусов. Будет облачно, вновь возможны осадки.

Тепло в Прикамье продержится всего день, его сменит очередное похолодание: 9—11 мая ночная температура воздуха окажется в пределах +1…+3 градусов, днем около +9 градусов. Будет облачно, временами дождь.

В Перми с 13 мая завершится отопительный сезон 2023−2024, соответствующее постановление подписала городская администрация. Управляющие компании и руководители ТСЖ будут обязаны проинформировать жильцов многоквартирных домов об окончании подачи отопления. Поставщикам тепла городские власти рекомендовали обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы при понижении температуры воздуха ниже +8 градусов.