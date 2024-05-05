Временную навигацию к маршрутам автобусов до кладбищ разместили в метро Москвы

Временные указатели к бесплатным маршрутам автобусов до городских кладбищ разместили на 17 станциях Московского метрополитена. Об этом Москве 24 сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Указатели установили на платформе, в подуличных переходах при выходе из метро, а переносные стойки — у вестибюлей станций. Для отличия временной навигации от постоянной на первые нанесли изображение в виде зеленой ленты.
Ликсутов рассказал, что бесплатные автобусы до крупных городских кладбищ запустили по указанию Сергея Собянина.
«Найти путь до них помогут более 170 временных указателей: сделали их в едином навигационном стиле московского транспорта. Кроме того, подсказывать дорогу будут наши сотрудники (сотрудники метрополитена. — Прим. ред.) на местах», — добавил Ликсутов.
На временной навигации названия городских кладбищ выделили крупным шрифтом. Помимо этого, для удобства пассажиров на указатели нанесли ярко выделенные стрелки и цветовые идентификаторы бесплатных маршрутов.
Заммэра сообщил, что для лучшей ориентации в пределах одной станции обозначения с одинаковыми цветами не повторяются. Навигация размещена на следующих станциях метро и ведет к выходам:
- Сокольническая линия (1): «Саларьево» (выход 1);
- Замоскворецкая и Большая кольцевая линии (1, 11): «Каширская» (выходы 1, 2), «Домодедовская» (выход 10), «Кантемировская» (выход 3), «Речной вокзал» (выход 2);
- Арбатско-Покровская линия (3): «Пятницкое шоссе» (выход 1), «Митино» (выход 7), «Волоколамская» (выход 1), «Щелковская» (выход 4);
- Калужско-Рижская линия (6): «Теплый Стан» (выходы 6, 9);
- Таганско-Краснопресненская линия (7): «Выхино» (выход 4), «Тушинская» (выход 5), «Планерная» (выход 1);
- Калининская линия (8): «Новокосино» (выход 2);
- Солнцевская линия: «Озерная» (выход 2);
- Серпуховско-Тимирязевская линия (9): «Аннино» (выход 3), «Улица Академика Янгеля» (выход 1).
Ранее сообщалось, что 5 и 12 мая, на Пасху и Красную горку, в Москве запустят экспресс-автобусы и усилят регулярные маршруты до 15 городских кладбищ, а проезд на этих маршрутах будет бесплатным.
В честь Пасхи Москву украсили более 700 праздничных конструкций: возле церквей и храмов, на улицах, площадях и в парках установили пасхальные яйца с различными узорами и фигуры, цветочные композиции и световые деревья.