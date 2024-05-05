По пути в Пермский край в поезде «Москва — Владивосток» произошла поножовщина из-за заката

В поезде «Москва — Владивосток» произошла поножовщина. Как выяснил корреспондент «КП», в момент, когда поезд проезжал на территории Пермского края, один из пассажиров нанес ножевые ранения человеку за то, что он заступился за проводницу. О причине конфликта читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как сообщили редакции в пресс-службе транспортной прокуратуры Приморья, так как события происходили на территории Пермского края, пока у наших правоохранительных органов нет всей достоверной информации. Поэтому предоставим на данный момент версию очевидцев.
По словам пассажиров, какой-то мужчина увидел за окном потрясающий закат и, якобы, потребовал у проводницы ключи, получив отказ, попытался отобрать их силой. Тогда за женщину вступился 25-летний парень. По информации новых медиа, смелым защитником оказался боец СВО, который возвращался домой.
Неугомонный пассажир решил, что просто так он это не оставит и, уверяют очевидцы, схватил нож, а затем набросился на военнослужащего. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. А нападавшего увезла полиция. О том, кто были участники инцидента, и так ли все было на самом деле, выясняют специалисты. Редакция продолжит следить за развитием событий.