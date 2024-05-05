По пути в Пермский край в поезде «Москва — Владивосток» произошла поножовщина из-за заката

Неугомонный пассажир решил, что просто так он это не оставит и, уверяют очевидцы, схватил нож, а затем набросился на военнослужащего. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. А нападавшего увезла полиция. О том, кто были участники инцидента, и так ли все было на самом деле, выясняют специалисты. Редакция продолжит следить за развитием событий.