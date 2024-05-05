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До +26°С, дожди и грозы прогнозируют сегодня в Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 26 градусов, небольшие дожди и грозы прогнозируются в Беларуси 5 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 761 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем по западу в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха составит от плюс 17 по северу до плюс 26 градусов по юго-западу.