Минздрав: сколько яиц и кулича можно съесть с пользой для здоровья на Пасху.

Главный внештатный диетолог минздрава России Виктор Тутельян рассказал о куриных яйцах и полезных веществах, которые они содержат. По его словам, в яйцах есть важные аминокислоты, жирорастворимые витамины и холестерин. Поэтому будет вполне достаточно съесть два яйца — они здоровью не повредят.