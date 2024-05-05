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Минздрав: сколько яиц и кулича можно съесть с пользой для здоровья на Пасху

Минздрав: сколько яиц и кулича можно съесть с пользой для здоровья на Пасху.

Источник: Башинформ

Главный внештатный диетолог минздрава России Виктор Тутельян рассказал о куриных яйцах и полезных веществах, которые они содержат. По его словам, в яйцах есть важные аминокислоты, жирорастворимые витамины и холестерин. Поэтому будет вполне достаточно съесть два яйца — они здоровью не повредят.

Использование ненатуральных красителей при окрашивании яиц может вызвать аллергическую реакцию. Чтобы ее избежать, лучше пользоваться природными и безопасными красителями — луковой шелухой, свеклой или краснокочанной капустой.

«Важно придерживаться разумного потребления традиционных пасхальных блюд. Это позволит организму получить множество ценных белков, легче перейти с постного меню на мясоедческое», — отметил диетолог.

Диетолог и руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины минздрава России Софья Елиашевич рассказала, как не испортить фигуру и не навредить здоровью сладким.

Рецепты традиционных пасхальных блюд отрабатывались годами, отмечает представитель минздрава РФ. Они идеально подобраны, в том числе, для плавного перехода с постного меню на мясоедческое.

здоровье