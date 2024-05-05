Глава Крыма Аксенов поздравил православных с Пасхой

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил православных христиан с Пасхой. Видеопоздравление он опубликовал в своем телеграм-канале.
— Христос Воскрес! Благую весть сегодня повторяют православные христиане во всем мире. Поздравляю православных христиан с праздником, желаю всем мира, здоровья и Божией помощи во всех добрых делах! Пусть пасхальная радость придет в каждую семью, — сказал руководитель региона в своем поздравлении.
Аксенов отметил, что светлый праздник Пасхи Христовой дарит всем причастным веру, надежду и любовь, объединяет вокруг идеалов справедливости и милосердия, обращает к духовному наследию предков, символизирует связь времен и поколений.