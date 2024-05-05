Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Крыма Аксенов поздравил православных с Пасхой

Он пожелал всем мира, здоровья и Божией помощи во всех добрых делах.

Источник: Комсомольская правда

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил православных христиан с Пасхой. Видеопоздравление он опубликовал в своем телеграм-канале.

— Христос Воскрес! Благую весть сегодня повторяют православные христиане во всем мире. Поздравляю православных христиан с праздником, желаю всем мира, здоровья и Божией помощи во всех добрых делах! Пусть пасхальная радость придет в каждую семью, — сказал руководитель региона в своем поздравлении.

Аксенов отметил, что светлый праздник Пасхи Христовой дарит всем причастным веру, надежду и любовь, объединяет вокруг идеалов справедливости и милосердия, обращает к духовному наследию предков, символизирует связь времен и поколений.