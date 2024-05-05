День Победы: какие мероприятия пройдут в Алматы 9 мая?

Наурызбайский район: 8 мая в 09:30 по адресу: Жандосова, 2 будет организована церемония возложения цветов к памятнику ветеранов Великой Отечественной войны. В 11:00 перед домом героя Великой Отечественной войны 98-летнего Подкользина Леонида Никитича будет организовано поздравительное мероприятие с участием акима района, офицерами управления Пограничной службы и военным оркестром военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. 9 мая в 11:00 в амфитеатре мкр. Шугыла, 347 состоится концертная программа, будет организована полевая кухня. Также пройдет военный рукопашный бой, выставка вооружений, книг и рисунков.