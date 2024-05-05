В Уфе вдовец пытается отсудить у родственников мебель, мочалку и зубной протез.

В иске он просит разделить имущество между ним и детьми от первого брака (супруга умерла). Согласно документу, который предоставил адвокат ответчиков Роман Петров, в список «дележки» помимо квартиры, машины и мебели вошли бытовая и кухонная техника, украшения и одежда, а также предметы обихода — гель для душа, зубной протез, мочалка.