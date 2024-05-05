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В Уфе вдовец пытается отсудить у родственников мебель, мочалку и зубной протез

В Уфе вдовец пытается отсудить у родственников мебель, мочалку и зубной протез.

Источник: Башинформ

В Уфе вдовец подал иск, чтобы разделить имущество с детьми умершей жены. Он вспомнил всё, вплоть до мочалки, гелей для душа, зубного протеза и машинки для стрижки катышков.

Как информирует телеграм-канал «Честный репортаж», мужчина обратился с иском в Дёмский районный суд Уфы. Вдовец досконально изучил всё имущество, которое жена нажила до свадьбы, а также то, что они купили вместе.

В иске он просит разделить имущество между ним и детьми от первого брака (супруга умерла). Согласно документу, который предоставил адвокат ответчиков Роман Петров, в список «дележки» помимо квартиры, машины и мебели вошли бытовая и кухонная техника, украшения и одежда, а также предметы обихода — гель для душа, зубной протез, мочалка.

Всего мужчина насчитал совместно нажитого имущества на сумму свыше 1 млн рублей, за что бьется в суде уже полтора года.