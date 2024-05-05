Сильный дождь прогнозируют в Алматы

— Заготовлено 1,9 тысячи мешков с песком. Всего во время осадков будет задействовано 318 единиц спецтехники и 1200 рабочих. В настоящее время силами 320 рабочих и 92 единиц спецтехники производятся плановые работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора.