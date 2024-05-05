В Самаре трамваи оснастят кондиционерами

По его словам, в скором времени ожидается поставка трех отремонтированных вагонов «Татра». Сотрудники ТТУ обновили трамвайные тележки. Новые кузова изготовили на белорусском специализированном заводе.
«Отремонтированные трамваи будут выглядеть как новые. Помимо обновления самого кузова, их оснастят системами кондиционирования и видеонаблюдения. В салоне будут мягкие сиденья, места для инвалидов».
В этом году аналогичным образом планируют отремонтировать еще 10 трамваев. Мэрия Самары запросила финансирование у региональных властей.
По данным ТТУ, капремонт одного трамвая обходится примерно в 46 млн рублей. Для сравнения, новый стоит 70−80 млн рублей.