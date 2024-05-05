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Вечером в воскресенье, 5 мая, могут произойти сильные магнитные бури

Сообщается, что на Солнце фиксируется вспышка высшего балла X — вторая за двое суток.

Источник: Reuters

Вечером в воскресенье, 5 мая, могут произойти сильные магнитные бури, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что на Солнце фиксируется вспышка высшего балла X — вторая за двое суток.

«Источник, судя по всему, в северном полушарии Солнца, на достаточно близком расстоянии от линии Солнце-Земля. Несмотря на то, что выброс в сторону Земли пока не наблюдается, риски экстремально сильных событий до конца дня очень высоки», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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