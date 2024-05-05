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ДТП в Кемерове: трое погибли, двое травмированы

Автоавария, унёсшая жизнь троих молодых людей, произошла минувшей ночью.

Ночью 5 мая около 03:30 в Кемерове в районе 1-го Ноябрьского переулка произошло смертельное ДТП. В автоаварии погибли три человека, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» вылетел с дороги и, пробив металлическое ограждение, врезался в дерево. 20-летний парень, находившийся за рулём, и двое его пассажиров в возрасте 21 и 27 лет, погибли на месте. Ещё двое молодых людей, 22-х и 24-х лет госпитализированы.

Ведётся следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.