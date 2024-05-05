Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Челябинск придет тепло: прогноз синоптиков на 10 дней мая 2024

Теплая погода в Челябинске установится после 10 мая.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Май совсем не радует челябинцев теплом. 4 мая на Южный Урал обрушился снегопад. В нескольких районах Челябинской области картинка за окном ничуть не отличалась от декабрьской. Ночью ударили заморозки. Температура местами опустилась до −6 градусов. Не весенняя погода установилась и 5 мая. Местами шел небольшой снег. Проанализировали прогнозы синоптиков, чтобы узнать, когда все-таки в Челябинск придет майское тепло.

По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на 6 мая в Челябинск снова придут заморозки до −2 градусов. Днем потеплеет до +13, но из-за ветра будет казаться холоднее. Снега больше не ожидается. Это будет последняя ночь с минусовой температурой. Но расслабляться еще рано. Днем 7 мая нас снова будут ждать +12 на термометре, небо затянут облака.

Необычайно теплая погода для мая этого года установится 8 мая. Сервис Яндекс. Погода прогнозирует на этот день потепление до +21 градуса. Но к ночи должен пойти дождь. Поэтому День Победы челябинцы встретят с прохладой. Утром и днем ожидается до +11 градусов. Если соберетесь выходить на улицу, захватите зонт — синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночью температура опустится до +4 градусов.

10 мая тоже придется утеплиться. На улице днем и вечером обещают +8…+9 градусов. 11 мая жителей Челябинска ожидает примерно такая же погода.

А вот с 12 мая воздух, наконец, начнет постепенно прогреваться. На этот день синоптики прогнозируют +17 градусов. Столько же ожидается и 13 мая. 14 мая потеплеет еще на один градус. Осадков в эти дни не прогнозируют.