Когда в Челябинск придет тепло: прогноз синоптиков на 10 дней мая 2024

Май совсем не радует челябинцев теплом. 4 мая на Южный Урал обрушился снегопад. В нескольких районах Челябинской области картинка за окном ничуть не отличалась от декабрьской. Ночью ударили заморозки. Температура местами опустилась до −6 градусов. Не весенняя погода установилась и 5 мая. Местами шел небольшой снег. Проанализировали прогнозы синоптиков, чтобы узнать, когда все-таки в Челябинск придет майское тепло.
По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на 6 мая в Челябинск снова придут заморозки до −2 градусов. Днем потеплеет до +13, но из-за ветра будет казаться холоднее. Снега больше не ожидается. Это будет последняя ночь с минусовой температурой. Но расслабляться еще рано. Днем 7 мая нас снова будут ждать +12 на термометре, небо затянут облака.
Необычайно теплая погода для мая этого года установится 8 мая. Сервис Яндекс. Погода прогнозирует на этот день потепление до +21 градуса. Но к ночи должен пойти дождь. Поэтому День Победы челябинцы встретят с прохладой. Утром и днем ожидается до +11 градусов. Если соберетесь выходить на улицу, захватите зонт — синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночью температура опустится до +4 градусов.
10 мая тоже придется утеплиться. На улице днем и вечером обещают +8…+9 градусов. 11 мая жителей Челябинска ожидает примерно такая же погода.
А вот с 12 мая воздух, наконец, начнет постепенно прогреваться. На этот день синоптики прогнозируют +17 градусов. Столько же ожидается и 13 мая. 14 мая потеплеет еще на один градус. Осадков в эти дни не прогнозируют.