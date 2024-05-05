Когда в Челябинск придет тепло: прогноз синоптиков на 10 дней мая 2024

По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на 6 мая в Челябинск снова придут заморозки до −2 градусов. Днем потеплеет до +13, но из-за ветра будет казаться холоднее. Снега больше не ожидается. Это будет последняя ночь с минусовой температурой. Но расслабляться еще рано. Днем 7 мая нас снова будут ждать +12 на термометре, небо затянут облака.