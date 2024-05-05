В Башкирии открыли новый пожарный бокс.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Башкирии Виталий Барзайкин принял участие в торжественном открытии пожарного бокса в селе Шарипово Кушнаренковского района. Как пояснили в пресс-службе ведомства, после передачи в рамках реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил в ноябре 2023 года пожарного автомобиля АЦ-40 (Зил-130) администрацией Шариповского сельского совета начались работы по поиску и обустройству отапливаемого помещения для стоянки пожарной техники. И вот теперь появился новый теплый бокс.